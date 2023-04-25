На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів

Місцеві мешканці побоюються, що перед відступом ворог влаштує провокацію

Із тимчасово окупованих територій Запоріжжя росіяни починають евакуацію головних колаборантів. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Місцеві жителі повідомляють, що до Кам'янки прибувають автобуси для евакуації. Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Євтушенко додав, що місцеві побоюються, що перед відступом ворог влаштує провокацію з численними жертвами серед цивільних, щоб звинуватити в цьому Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги прозвучали вибухи. До відома 20 квітня російські загарбники обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі. Снаряд забрав життя родини: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.