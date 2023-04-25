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На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів
фото ілюстративне

Місцеві мешканці побоюються, що перед відступом ворог влаштує провокацію

Із тимчасово окупованих територій Запоріжжя росіяни починають евакуацію головних колаборантів. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Місцеві жителі повідомляють, що до Кам'янки прибувають автобуси для евакуації. Молода сім'я спробувала записатися на рейс, але адміністрація відмовила. Поки вивозять тільки топ-колаборантів, а решта чекає на ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі росіяни почали евакуацію головних колаборантів фото 1

Євтушенко додав, що місцеві побоюються, що перед відступом ворог влаштує провокацію з численними жертвами серед цивільних, щоб звинуватити в цьому Україну.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги прозвучали вибухи. До відома 20 квітня російські загарбники обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі. Снаряд забрав життя родини: 54-річний чоловік та 65-річна жінка загинули на власному подвір'ї.

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Теги: Запоріжжя Євген Євтушенко ворог росіяни евакуація війна

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