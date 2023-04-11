Росіяни вогнем накрили Херсонщину: зруйнований медзаклад, є поранені

З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб

Російські загарбники протягом минулої доби здійснили 56 обстрілів Херсонської області, пошкоджений медичний заклад, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Окупанти випустили 285 снарядів по Херсонській області. Влучили у житлові квартали населених пунктів, територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю.

«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію медичного закладу, музей та адмінбудівлю, що розташовані у Суворовському районі міста. Дві людини дістали поранення», – йдеться повідомленні.

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Також зазначається, що з деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.