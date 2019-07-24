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    В Туреччині вилучили рекордну суму фальшивих доларів

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    В Туреччині вилучили рекордну суму фальшивих доларів

    У результаті проведеної в Стамбулі спецоперації було заарештовано п’ятеро осіб

    У результаті спецоперації, проведеної в одному з районів у європейській частині Стамбула, правоохоронці вилучили понад 271 млн фальшивих доларів.

    Про це повідомляє агентство DHA.

    «У ході спецоперації з’ясувалося, що в приміщенні типографії, де проводили обшук, за електронною панеллю є потаємні двері. За ними і було виявлено фальшиві гроші номіналом 271 млн 150 тисяч доларів», - заявили в управлінні відділу фінансових злочинів та боротьби з контрабандою району Есеньюрті, де проводився обшук.

    У результаті проведеної спецоперації було заарештовано п’ятеро осіб.

    Вилучені гроші стали рекордною сумою, яку виявляли у фальшивомонетників за останні роки у Туреччині.

    Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали валютних шахраїв, які друкували фальшиві гроші.

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