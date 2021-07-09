У «Тузлівських лиманах» негода винищила сотні тисяч сонечок (фото)

Коли попелиць стає мало, сонечка змушені мігрувати в пошуках їжі

Після шквальних буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів було нараховано майже два мільйони загиблих сонечок, яким не пощастило. Про це на сторінці в Facebook написав керівник Національного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

За словами Русєва, сонечко (божа корівка семи крапкова) – найпоширеніший вид сімейства сонечок із загону жорсткокрилих. «Цей жук є споконвічним мешканцем України. Він здавна користувався великою повагою серед людей, які займаються сільським господарством завдяки тому, що його личинки і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах», – написав еколог.

«Коли попелиць стає мало, сонечка змушені мігрувати в пошуках їжі. В цьому випадку можна побачити величезні скупчення цих комах, які настільки голодні, що починають кусати все, що трапляється їм на шляху. Дорослі жуки зимують в захищених місцях поблизу дикої природи, де вони харчуються і розмножуються. Навесні тільки з'явилися жуки починають харчуватися попелицями перш, ніж почати відкладати яйця. У сезон від одного до трьох місяців (навесні і рано влітку) самка відкладає від 200 до 1000 яєць. Яйця порівняно великих розмірів (довжиною 0,8 – 1,2 мм, зазвичай відкладаються поблизу видобутку, невеликими купками (від 25 до 85 штук в захищених місцях на листках або гілочках. Личинка з одного міліметра за 10-30 днів виростає до 4-8 мм в довжину, в залежності від достатку видобутку – попелиці», – розповів про цикл життя цих яскравих комах Іван Русєв.

Він додав, що доросле сонечко за життя з’їдає приблизно кілька тисяч попелиць. «Слід зазначити, що й личинки сонечка мають неабиякий апетит.

В тих місцях де були острівці або якась інша опора для мігруючих жуків, як, наприклад, фотопастка, яка полює за шакалами, сонечка зупинялись і тримались доки не спаде вітер», – уточнив Русєв.

Русєв продемонстрував фото величезної кількості загиблих сонечок, які стають їжею для інших тварин, особливо для бокоплавів, яких в солоних лиманах безліч.

Додамо, що днями в національному парку «Тузлівські лимани» було встановлено пам’ятник бабаку. Монумент вагою 80 кг створив скульптор Тарас Шевченко. Нове творіння стало справжнім символом національного парку. Бабака можна побачити на Кордоні «Тузлівська Амазонія».

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