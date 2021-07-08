І знову потопи. Рятувальники попередили українців на сході України

Рятувальники уточнили, що можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик

На сході Україні очікується підвищення рівня води у річках до 0,7 метра. Таке буде спостерігатися у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«8 липня очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3 – 0,5 м, внаслідок водогосподарської діяльності до 0,7 м за добу», – повідомляють надзвичайники.

Рятувальники уточнили, що можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Додамо, що у високогір’ї Карпат випав сніг, а на решті території тривають рясні дощі, які спричинили підняття рівня води в ріках області.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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