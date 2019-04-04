В Уганді невідомі викрали туристку зі США



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Викрадачі подзвонили і зажадали викуп

Викрадення сталося на території Національного парку ім. Королеви Єлизавети

Сили безпеки Уганди ведуть пошуки американської туристки і місцевого водія, яких у вівторок увечері викрали озброєні чоловіки в національному парку.

Поліція встановила імена викрадених: це 35-річна американка Кімберлі Сью Ендікотт та її водій Джин Пол, повідомляє Голос Америки.

За словами поліції, четверо невідомих викрали Пола і Ендікотт на території Національного парку ім. Королеви Єлизавети. Про викрадення повідомила літня пара, яку злочинці також схопили, але згодом відпустили.

Як повідомив в середу офіційний представник уряду Уганди Офвондо Опондо, поліція, військові та співробітники заповідника ведуть спільну операцію в спробі встановити місцезнаходження викрадених і звільнити їх.

За словами влади Уганди, викрадачі подзвонили з телефону однієї з жертв і зажадали викуп у розмірі 500 000 доларів. «Ми вважаємо, що це і є причина викрадення», - заявляють в поліції.

Заповідник розташований на заході Уганди, на кордоні з Демократичною Республікою Конго. Уганда закрила прикордонні пункти, щоб перешкодити злочинцям сховатися.

Представник Держдепартаменту США повідомив, що влада в курсі повідомлень про викрадення. «Сили безпеки реагують на інцидент», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.