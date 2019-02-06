В Україні сніжить та туман: дані про стан доріг зранку



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6 лютого в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг

Виконується обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги

Станом на 6-00 6 лютого в Україні опади у вигляді невеликого снігу в північних областях, де випало від 1 до 2 см снігу; спостерігається туман у центральних, південних та подекуди в східних областях; невеликий дощ у Хмельницькій області.

Про це повідомили у Державному агентстві автомобільних доріг України.

«Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжене. Виконуються роботи з розчистки узбіччя та обробка протиожеледними матеріалами проїзної частини дороги», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 206 одиниця техніки та 317 робітників.

За повідомленням Укргідрометцентру, 6 лютого в Україні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледь.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко повідомила, що в середу, 6 лютого, в Україну прийдуть атмосферний фронт та невелике похолодання.