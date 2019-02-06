У Києві снігопад та ожеледиця: оголошено жовтий рівень небезпечності
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Киянам радять бути обережними, пересуваючись містом
У Києві у найближчу годину з утриманням вранці 6 лютого складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в Укргідрометцентрі.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує дотримуватись низки порад.
Поради водіям:
- дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
Як повідомлялося, у Києві 6 лютого вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
На Київщині вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-3° тепла.