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    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)

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    Малогабаритна спецтехніка прибирає тротуари - Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Малогабаритна спецтехніка прибирає тротуари
    Фото: Київавтодор

    Автодорівці обробляють дороги та вулиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці

    Серед ночі у середу, 6 лютого, у Києві почало сніжити. Спецтехніка підприємств «Київавтодору» вночі розпочала обробку протиожеледними матеріалами вулично-дорожньої мережі. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

    «З 03:15 год триває обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту», - інформують автодорівці.

    Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

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    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)
    Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)

    Як повідомлялося, у Києві вранці складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).

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