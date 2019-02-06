Снігопад серед ночі підняв на ноги комунальників Києва (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Малогабаритна спецтехніка прибирає тротуари Фото: Київавтодор

Автодорівці обробляють дороги та вулиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці

Серед ночі у середу, 6 лютого, у Києві почало сніжити. Спецтехніка підприємств «Київавтодору» вночі розпочала обробку протиожеледними матеріалами вулично-дорожньої мережі. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації.

«З 03:15 год триває обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту», - інформують автодорівці.

Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.

Як повідомлялося, у Києві вранці складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).