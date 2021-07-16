В Україні арештоване майно продаватимуть на онлайн-аукціонах

Закон визначає, у який спосіб будуть продавати майно у виконавчому провадженні

В Україні з'являться електронні аукціони з продажу арештованого майна. Верховна Рада схвалила в другому читанні відповідний законопроєкт №3360-1.

Відтепер виявлені під час опису цінні папери, а також ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт та/або які підлягають конфіскації в дохід держави, підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання банкам України відповідно до умов договорів, укладених з органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями.

Реалізація арештованого майна відбувається на е-аукціоні або за фіксованою ціною.

Продати за фіксованою ціною можуть майно, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Однак такий продаж не застосовується до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських і річкових суднам незалежно від їх вартості.

Порядок проведення аукціонів визначає Міністерство юстиції.

Передбачене проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни.

Не реалізоване на електронному аукціоні нерухоме майно виставляється на повторний електронний аукціон за ціною, що становить 85%, а рухоме майно - 75% його вартості.

У разі повторної нереалізації майна нерухоме майно виставляється на третій електронний аукціон за ціною, що становить 70%, а рухоме майно - 50% його вартості.

Нереалізоване майно, конфісковане за рішенням суду, виставляється на повторний електронний аукціон за ціною не меншою, ніж сума загальнодержавних податків і зборів, що відповідно до Податкового кодексу України підлягають сплаті при операціях з реалізації такого майна.

У разі нереалізації майна на третьому електронному аукціоні виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.

Іпотекодержатель, іпотекодавець, боржник та будь-який учасник електронного аукціону мають право протягом трьох місяців з дня проведення електронного аукціону оскаржити його результати в суді за місцезнаходженням нерухомого майна.