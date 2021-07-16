Збройні сили України збільшаться до 261 тисячі військових

Чисельність ЗСУ збільшиться за рахунок нового окремого роду сил ЗСУ – Сил територіальної оборони

Чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.

«За» проголосували 312 нардепи. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.

З них 215 тисяч – це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Додаткова чисельність передбачається насамперед для військових територіальної оборони.

Законопроєкт №5557 визначає, що Сили територіальної оборони Збройних сил України – це окремий рід сил ЗСУ, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

Також проєкт визначає рух опору і вказує, що провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань руху опору належить Силам спеціальних операцій ЗСУ.

Крім іншого, документом передбачені добровольчі формування територіальної громади загальновійськова підготовка громадян України тощо.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву планується здійснювати за рахунок і в межах коштів державного і місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством України джерел.

Кабінет міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цього закону ще має підготувати та внести на розгляд Верховної Ради інші законопроєкти про внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям нового документу, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону та ін.

29 червня нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

До слова, вже названі дати репетицій військового параду до Дня Незалежності.

Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Проте Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має вирішити низку дефектів попередніх стандартів.

Зазначимо, що скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.