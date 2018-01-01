В Україні більше 326 тисяч осіб отримали статус учасника бойових дій

250 осіб, що отримали статус учасника бойових дій, становлять працівники підприємств, установ і організацій

Станом на 31 січня 2018 року статус учасника бойових дій отримали 326 060 бійців Антитерористичної операції. [READ_MORE] Як передає прес-служба Держслужби ветеранів. «Серед них військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, працівники відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені в



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250 осіб, що отримали статус учасника бойових дій, становлять працівники підприємств, установ і організацій

Станом на 31 січня 2018 року статус учасника бойових дій отримали 326 060 бійців Антитерористичної операції.

Як передає прес-служба Держслужби ветеранів.

«Серед них військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, працівники відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені в АТО, складають 325 810 осіб (Міністерство оборони - 220 736 осіб, Міністерство внутрішніх справ - 32 471 особа, Національна гвардія - 31 176 осіб, Служба безпеки України - 9 898 осіб, Служба зовнішньої розвідки - 38 осіб, Державна прикордонна служба - 18 391 особа, Державна спеціальна транспортна служба - 2 241 особа та інші)», - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що 250 осіб, що отримали статус учасника бойових дій, становлять працівники підприємств, установ і організацій.