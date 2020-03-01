В Україні буде сонячно, до 11 градусів тепла: прогноз погоди на 1 березня



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На Волині, Львівщині та Закарпатті очікується невеликий дощ

В Україні у неділю, 1 березня, збережеться мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Волині, Львівщині та Закарпатті пройде невеликий дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«1 березня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Волині, Львівщині та Закарпатті невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У наступні два дні, 2-3 березня, переважатиме суха погода. Лише 2 березня у західній частині дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у північних областях місцями невеликий дощ, 3 березня на Закарпатті, вночі місцями і на Лівобережжі невеликі опади.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, 2 березня у південно-східній частині 0-5° морозу; вдень 2 березня 7-12° тепла, 3 березня 10-15° тепла, на півдні Одещини до 18° (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла).