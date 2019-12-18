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    В Україні буде сухо та по-весняному тепло: прогноз погоди на 18 грудня

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    В Україні буде сухо та по-весняному тепло: прогноз погоди на 18 грудня

    Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня.

    Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде надалі аномально теплою та сонячною.

    Так, середня температура повітря протягом дня сягатиме +7+13 градусів, а на Заході та Півдні очікується +10+15 градусів.

    «При такому теплі які там дощі? Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто опадів не передбачається», — повідомила у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

    Вона додала, що південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

    Погода у Києві буде сонячною, без опадів, з температурою повітря +12+14 градусів

    Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня. Дощі з'являться ближче до суботи, 21 грудня. А поки що — сухо й тепло.

    прогноз погоди повітря вітер
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