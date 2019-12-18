В Україні буде сухо та по-весняному тепло: прогноз погоди на 18 грудня



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Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня.

Погода в Україні у середу, 18 грудня, буде надалі аномально теплою та сонячною.

Так, середня температура повітря протягом дня сягатиме +7+13 градусів, а на Заході та Півдні очікується +10+15 градусів.

«При такому теплі які там дощі? Лише або сонце, або теплі хмарки. Тобто опадів не передбачається», — повідомила у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

Вона додала, що південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

Погода у Києві буде сонячною, без опадів, з температурою повітря +12+14 градусів

Тепла погода протримається в Україні до кінця тижня. Дощі з'являться ближче до суботи, 21 грудня. А поки що — сухо й тепло.