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    Через туман в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

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    Через туман в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

    Жовтий рівень небезпеки оголошено переважно на території лівобережної України

    У вівторок, 17 грудня, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки з-за туману. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    Так, вранці у більшості центральних, південних і східних областей буде туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).

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    Нагадаємо, погода в Україні 17 грудня буде сухою і теплою. Температура повітря місцями прогріється до +15 градусів. Прохолодніше буде у східних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській області - там температура вдень максимально підніметься до +7 градусів. Водночас у західних областях буде тепло - стовпчики термометрів вдень покажуть +13...+15 тепла.

    У столиці вдень очікується максимальне підвищення температури до +8...+10 градусів.

    Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.

    прогноз погоди атмосферне явище повітря
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