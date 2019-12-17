Через туман в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки

Через туман в Україні оголошено жовтий рівень небезпекиграфіка
Жовтий рівень небезпеки оголошено переважно на території лівобережної України
У вівторок, 17 грудня, в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки з-за туману. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.
Так, вранці у більшості центральних, південних і східних областей буде туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).
Нагадаємо, погода в Україні 17 грудня буде сухою і теплою. Температура повітря місцями прогріється до +15 градусів. Прохолодніше буде у східних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській області - там температура вдень максимально підніметься до +7 градусів. Водночас у західних областях буде тепло - стовпчики термометрів вдень покажуть +13...+15 тепла.
У столиці вдень очікується максимальне підвищення температури до +8...+10 градусів.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні в середині грудня буде неймовірно теплою з мінімальною кількістю опадів у вигляді дощу.