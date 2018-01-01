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    В Україні через негоду знеструмлені 63 населені пункти

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
    З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 63 населених пунктів у п’яти областях. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46.
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    Найбільше знеструмлених населених пунктів у Полтавській області
    Найбільше знеструмлених населених пунктів у Полтавській області

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго

    З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 63 населених пунктів у п’яти областях.

    Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46. Сім сіл чи містечок залишилися без електрики в Сумській області, п’ять – у Кіровоградській, чотири – в Черкаській та одне – в Дніпропетровській.

    До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами.

    Через негоду прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.

    Сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.

    стихійні лиха ДСНС електроенергія Дніпропетровщина Кіровоградщина Полтавщина Черкащина
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