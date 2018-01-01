В Україні через негоду знеструмлені 63 населені пункти
- Сьогодні, 07:57
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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго
З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 63 населених пунктів у п’яти областях.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46. Сім сіл чи містечок залишилися без електрики в Сумській області, п’ять – у Кіровоградській, чотири – в Черкаській та одне – в Дніпропетровській.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, сьогодні на всій території України очікується значне ускладнення погодних умов з сильним вітром і снігопадами.
Через негоду прийнято рішення обмежити рух великовантажного та великогабаритного транспорту в Києві, Київській, Чернігівській, Одеській та Черкаській областях.
Сили ДСНС наразі перебувають у режимі підвищеної готовності.