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    Для реагування на домашнє насильство. Нацполіція отримала 18 службових авто від Євросоюзу і ООН

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    Нові машини будуть використовувати в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській і Хмельницькій областя - Для реагування на домашнє насильство. Нацполіція отримала 18 службових авто від Євросоюзу і ООН
    Нові машини будуть використовувати в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській і Хмельницькій областя

    Правоохоронці отримали дев'ять патрульних машин і дев'ять автомобілів для мобільних груп

    Національна поліція України отримала від ООН та Євросоюзу 18 автомобілів для реагування на факти домашнього насильства. Про це повідомляє пресслужба Консультативної місії ЄС в Україні в п'ятницю, 20 листопада.

    Зазначається, що правоохоронці отримали дев'ять патрульних машин і дев'ять автомобілів для мобільних груп.

    У поліції інформують, що нові машини будуть використовувати в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській і Хмельницькій областях.

    «Домашнє насильство і насильство за ознакою статі є порушенням прав людини, якому немає місця в демократичному суспільстві. Мобільні групи з реагування на факти домашнього насильства є ключовим інструментом у боротьбі з домашнім насильством, і ЄС з радістю підтримує зусилля Національної поліції щодо поліпшення роботи цих груп в межах свого ведучого проекту ПРАВО-Поліція», ─ заявив керівник відділу програм допомоги Належне управління та демократизація представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

    Як повідомлялося 18 листопада, у Києві відкрили другу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства.

    Теги: Національна поліція України ЄС ООН машини автомобіль домашнє насильство поліція
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