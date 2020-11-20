Для реагування на домашнє насильство. Нацполіція отримала 18 службових авто від Євросоюзу і ООН

Нові машини будуть використовувати в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській і Хмельницькій областя

Правоохоронці отримали дев'ять патрульних машин і дев'ять автомобілів для мобільних груп

Національна поліція України отримала від ООН та Євросоюзу 18 автомобілів для реагування на факти домашнього насильства. Про це повідомляє пресслужба Консультативної місії ЄС в Україні в п'ятницю, 20 листопада.

Зазначається, що правоохоронці отримали дев'ять патрульних машин і дев'ять автомобілів для мобільних груп.

У поліції інформують, що нові машини будуть використовувати в Кіровоградській, Львівській, Харківській, Одеській, Київській, Вінницькій, Чернівецькій, Полтавській і Хмельницькій областях.

«Домашнє насильство і насильство за ознакою статі є порушенням прав людини, якому немає місця в демократичному суспільстві. Мобільні групи з реагування на факти домашнього насильства є ключовим інструментом у боротьбі з домашнім насильством, і ЄС з радістю підтримує зусилля Національної поліції щодо поліпшення роботи цих груп в межах свого ведучого проекту ПРАВО-Поліція», ─ заявив керівник відділу програм допомоги Належне управління та демократизація представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

Як повідомлялося 18 листопада, у Києві відкрили другу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства.