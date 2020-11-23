На Київщині поліція затримала викрадачку авто

Чоловік прихистив жінку, якій ніде було переночувати, натомість вона пограбувала його

У місті Миронівка на Київщині, поки господар будинку спав, гостя викрала мобільний телефон та заволоділа його автівкою.

Вранці потерпілий із заявою про скоєний злочин звернувся до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники Миронівського відділу поліції в результаті комплексу оперативно-розшукових заходів виявили зловмисницю та викрадений автомобіль у сусідньому Богуславському районі.

Як з’ясувалось, того дня чоловік прихистив у будинку жінку, якій ніде було переночувати, натомість вона вночі викрала його телефон та автомобіль Opel, що був припаркований у дворі.

Викрадачкою виявилась 34-річна мешканка міста Богуслав.

Поліцейські вилучили крадений мобільний телефон та авто як речові докази. Автівку помістили на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне жінці загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.