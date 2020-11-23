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    Економіка та фінанси

    У період пандемії Рада закуповує 14 автомобілів Toyota Camry

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    Станом на 20 листопада 2020 року на балансі автобази парламенту перебуває 187 одиниць транспортних засобів - У період пандемії Рада закуповує 14 автомобілів Toyota Camry
    Станом на 20 листопада 2020 року на балансі автобази парламенту перебуває 187 одиниць транспортних засобів

    До цього парламент дев’ятого скликання купив три автомобілі Toyota Camry загальною вартістю 2 501 233 гривні

    Верховна Рада закуповує 14 автомобілів вартістю в 12 537 000 гривень.

    Про це повідомив парламент у відповідь на запит Радіо Свобода.

    «Згідно з договором купівлі-продажу №89 від 4 листопада 2020 року автобаза має придбати 14 автомобілів Toyota Camry загальною вартістю 12 537 000 гривень», – розповіли в Раді.

    До цього парламент дев’ятого скликання купив три автомобілі Toyota Camry загальною вартістю 2 501 233 гривні та один трактор Lovol FT 504 вартістю 597 960 гривень. Усі транспортні засоби купили у 2019 році.

    За час восьмого скликання Верховна Рада купила 11 транспортних засобів.

    У 2016 році автобаза прибала один трактор з навантажувачем «Борекс-2271» за 557 500 гривень. Того ж року за 4 344 150 гривень купили дві машини дорожні комбіновані з поливомийним та плужно-щіточним обладнанням МДЗКЗ-11-00 й одну машину дорожню комбіновану зі снігоочисним відвалом на базі самоскида МДКЗ-14.

    У 2018 році Верховна Рада восьмого скликання купила сім автомобілів Toyota Camry за 5 559 788 гривень.

    «Усі автомобілі автобази використовуються для автотранспортного обслуговування діяльності Верховної Ради України, її апарату, народних депутатів України, парламентських комітетів, депутатських фракцій та груп, а також парламентських делегацій, що прибувають з-за кордону на запрошення Верховної Ради з офіційними та робочими візитами, інших протокольних заходів», – розповіли Радіо Свобода в парламенті.

    Станом на 20 листопада 2020 року на балансі автобази парламенту перебуває 187 одиниць транспортних засобів. Серед них – 145 легкових автомобілів, 25 автобусів та мікроавтобусів та 17 вантажних, спеціальних автомобілів і тракторів.

    Теги: Верховна Рада трактор машини автомобіль парламент
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