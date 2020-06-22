В Україні - День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни



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Друга світова війна забрала життя близько 8-10 млн українців

Рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва

22 червня — День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Це день початку війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

22 червня 1941 року незважаючи на таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) і тісне військово-економічне співробітництво між Німеччиною та СРСР, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.



Почалася німецько-радянська війна 1941-1945 років, як складова, але основна частина Другої світової війни.

Слід зазначити, що Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнала найбільших втрат за роки тієї війни. У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більші, ніж Велика Британія, Канада, США і Франція разом узяті. За різними оцінками, в нашій країні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 млн, 2,2 мільйона було вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 мільйонів втратило притулок. На цілковиті руїни перетворилося понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

День пам’яті засновано указом президента України від 17 листопада 2000 року.

У 2011 році Верховна Рада України затвердила обов'язкову хвилину мовчання за загиблими у війні – о 10:00 22 червня.

Кабміну також доручено щороку 22 червня забезпечувати приспущення державного прапору України із чорними стрічками на будинках та спорудах органів та установ державної влади.

Крім того, уряд 22 червня кожного року о 10:00 має забезпечувати хвилину мовчання, зупинивши на цей час роботу в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.