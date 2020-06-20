Друга світова війна та історичне шахрайство Путіна

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

Олександр Турчинов

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Саме закріплений в пакті Молотова-Ріббентропа союз Гітлера і Сталіна призвів до початку Другої світової

Фінал Рейху та Радянського Союзу також повториться для путінського режиму

У своїй програмній статті «Фактичні уроки 75-ої річниці Другої світової війни», яка вийшла в американському журналі «The National Interest», звинувачуючи європейських лідерів в спробах історичного ревізіонізму, Путін намагається нав’язати світу свій махровий імперський реваншизм.

Вульгарно спотворюючи історичні події, він позбавляє їх логіки і сенсу. Не виправдовуючи Мюнхенську змову, в результаті якої європейські лідери того часу віддали під окупацію Чехословаччину, хочу нагадати Путіну, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року після віроломного нападу на Польщу. Цей напад став можливим тільки після домовленості про спільну окупацію та розчленування німецькими і радянськими військами незалежної Польщі з подальшою анексією та захопленням СРСР країн Балтії та окупації частини Фінляндії.

Саме закріплений в пакті Молотова-Ріббентропа союз Гітлера і Сталіна призвів до початку Другої світової війни.

Що цікаво, розповідаючи про добровільність входження до Радянського Союзу трьох балтійських республік, «за згодою» маріонеткових режимів, що були створені після окупації цих країн Політуправлінням Червоної армії, Путін повністю викриває свою сучасну агресію проти України та доводить, що є спадкоємцем сталінсько-гітлерівської загарбницької політики. Так само, як в 1939, так і в 2014 році маріонетки Путіна після захоплення Криму цинічно підписали нікчемні папірці про входження Криму до РФ, які ніколи не будуть визнані цивілізованим світом.

Історія, на жаль, повторюється. Але я переконаний, і фінал Рейху та Радянського Союзу також повториться для путінського режиму.

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