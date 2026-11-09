Рух вулицею Богдана Хмельницького буде обмежено до кінця листопада (схема)

Ву́лиця Богда́на Хмельни́цького пролягає від Хрещатика до вулиці Олеся Гончара

Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів

Із 10 до 30 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Богдана Хмельницького у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Причина обмежень – аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів – від будинку № 54 на вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайла Коцюбинського.

Фахівці Шевченківського ШЕУ власними силами виконають поточний дрібний ремонт цієї ділянки. Зокрема, знімуть старе покриття, відкалібрують його елементи та укладуть повторно. Це дасть змогу відремонтувати дорогу, максимально використовуючи наявні матеріали.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух вулицею Богдана Хмельницького буде обмежено через ремонт аварійної ділянки дороги (схема) інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.