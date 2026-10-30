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В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 10° тепла

Сьогодні, 30 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південній частині помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с, вночі на сході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 12°, вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°.

Прогноз погоди на 30 жовтня
Прогноз погоди на 30 жовтня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 30 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині. 

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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