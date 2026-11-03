У Карпатах мокрий сніг, на сході туман: погода на 3 листопада 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 8–10° тепла

У вівторок, 3 листопада, в Україні хмарно та без істотних опадів: лише на Одещині та в Криму невеликий дощ, у Карпатах – мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Третій день листопада в Україні видається похмурим і прохолодним, проте без значних опадів. Лише на Одещині та в Криму можливий невеликий дощ. У Карпатах вночі без опадів, а вдень пройде невеликий мокрий сніг. У північно-східній частині вночі та вранці туман. Вітер північний, у південній частині північно-східний, 3–8 м/с.

Температура вночі 2–8°, вдень 5–11°; на південному сході країни вночі 4–9°, вдень 10–15°. У Карпатах і вночі, і вдень близько 0°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень): вночі та вранці 3 листопада у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях очікується туман із видимістю 200–500 м, що може ускладнити рух транспорту.

Маловоддя на річках Полісся

До 13 листопада на окремих річках басейну Дністра (Львівська область) та суббасейнів Сяну (Львівська область), Західного Бугу (Львівська, Волинська області) зберігатиметься режим низької осінньої межені. Рівні води триматимуться близько до найнижчих значень за весь період спостережень, на окремих ділянках – нижче за них. Водність річок залишатиметься низькою, подекуди нижче за критерії маловоддя; на окремих малих річках можлива відсутність стоку.

Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Погода у Києві

У вівторок, 3 листопада, у Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 6–11°; у Києві вночі 6–8°, вдень 8–10°.

Погода на найближчі дні (3–6 листопада)

У наступні три доби без істотних опадів, лише завтра на крайньому півдні невеликий дощ, а вдень у Карпатах мокрий сніг. Температура вночі 1–8°, вдень 5–12°, у південно-східній частині до 15°, у Карпатах близько 0°. У четвер по всій Україні температура знизиться на 3–5°.

Нагадаємо, 2 листопада в Україні було хмарно, дощі відступили, але залишилися туман і прохолода. Тепер до цього додається перший мокрий сніг у Карпатах. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 2–8 листопада 2026 року.