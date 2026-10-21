Негода в Україні 22 жовтня: які області накриють сильні дощі

Синоптики: Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 22 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень 22 жовтня в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях очікується значний дощ. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголосив Український гідрометеорологічний центр.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні фіксували перший мокрий сніг у Карпатах, заморозки та значні дощі – осінь заявила про себе в повну силу. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 19-25 жовтня 2026 року.

До слова, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення.

Раніше повідомлялося, що вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми.