В Україні без опадів, вдень до 10° тепла: погода на 15 листопада 2026 року

У столиці вдень синоптики обіцяють 5–7° тепла

У неділю, 15 листопада, в Україні мінлива хмарність без опадів, а вночі на заході країни подекуди морозно – до 6° морозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Після дощової ночі та активного фронту вихідні в Україні завершуються спокійно. Хмарність мінлива, опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни холодніше – 1–6° морозу; вдень 3–8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

Паводкова хвиля на Пруті

15 листопада через добігання паводкової хвилі по руслу річки Прут на ділянці Чернівці – державний кордон очікується продовження підйому рівнів води на 1–1,5 м над рівнями на 08:00 14 листопада. Вночі 15 листопада на Пруті в створі поста Чернівці прогнозується проходження максимального рівня води висотою 100–150 см над нулем поста з максимальною витратою 165–285 м³/с. Для порівняння, станом на 08:00 14 листопада рівень становив мінус 2 см. Негативних наслідків синоптики не очікують.

Погода у Києві

У неділю, 15 листопада, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3–8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 5–7°.

Нагадаємо, 14 листопада в Україні вночі пройшли дощі, а вдень було сухо, на Закарпатті та в Карпатах вночі подекуди морозило. Тепер опади припиняються, а температура вночі поступово опускається нижче нуля. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 9–15 листопада 2026 року.