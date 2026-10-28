Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року
Циклон над Чорним морем бере перевагу – в Україні пануватиме дощова погода
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 10–12° тепла

У середу, 28 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: по більшості регіонів невеликі дощі, на півдні місцями помірні. Тепло поступово відступає – антициклон зі сходу поки програє циклонічності над Чорним морем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем – тимчасово перевага належатиме останній. Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак тепла погода ще утримається. В Україні, крім східних та вночі більшості західних областей, невеликі дощі; на півдні місцями помірні.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 3–8°, вдень 9–14°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7–12°, вдень 12–17°.

В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року фото 1

Підйом води на річках Прикарпаття

28 жовтня через прогнозовані опади на річках суббасейнів Пруту та Серету (Івано-Франківська, Чернівецька області) очікується поступовий підйом рівнів води на 0,2–0,5 м. Загрози негативних наслідків немає.

В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року фото 2

Погода у Києві

У середу, 28 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ – столиця відчує осіннє охолодження. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 9–14°; у Києві вночі 6–8°, вдень 10–12°.

Погода на найближчі дні (28–30 жовтня)

Завтра дощі збережуться на заході та південному заході, у середу та четвер переміщуються на південь країни. Решта регіонів – без істотних опадів. Температура вночі 3–11°, вдень 7–15°, на півдні до 18°.

Нагадаємо, вчора дощі накрили захід та південь України, а на річках Прикарпаття розпочався підйом рівнів води. Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер столиця дощ погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
Заморозки на ґрунті очікуються на більшій частині території України
Україну накриють заморозки: синоптики назвали єдине місто, де їх не буде
2 жовтня, 11:18
За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вночі 1, 2 та 3 жовтня
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
30 вересня, 14:36
Найхолоднішим днем стало 23 вересня — під ранок температура опустилася до +5,9°С
Метеорологічна осінь до Києва прийшла із запізненням: підсумки вересневих аномалій
1 жовтня, 15:26
За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зараз становить близько 17 тис. грн на місяць
Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року
6 жовтня, 20:00
Ілона Гвоздьова: «Це мій другий день народження»
«Моє тіло завмерло». Ілона Гвоздьова опинилася під атакою дронів дорогою на роботу
14 жовтня, 11:35
Температурні рекорди зафіксовано у трьох населених пунктах Київської області
Жовтень б'є рекорди: у трьох містах Київщини зафіксовано аномальне тепло
23 жовтня, 16:27

Суспільство

В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року
В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови
Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови
В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України: її затримали
В Івано-Франківську жінка підпалила прапор України: її затримали
«Повна заборона російської мови». Богдан Бенюк закликав владу посилити українізацію
«Повна заборона російської мови». Богдан Бенюк закликав владу посилити українізацію
Графіки відключення світла 28 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 28 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
75K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua