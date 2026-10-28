В Україні дощі та похолодання до 14°: погода на 28 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 10–12° тепла

У середу, 28 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: по більшості регіонів невеликі дощі, на півдні місцями помірні. Тепло поступово відступає – антициклон зі сходу поки програє циклонічності над Чорним морем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

28 жовтня синоптична ситуація в Україні визначатиметься протистоянням антициклону зі сходу та циклонічності над Чорним морем – тимчасово перевага належатиме останній. Північно-східний вітер поширюватиме дещо прохолодніше повітря, однак тепла погода ще утримається. В Україні, крім східних та вночі більшості західних областей, невеликі дощі; на півдні місцями помірні.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 3–8°, вдень 9–14°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7–12°, вдень 12–17°.

Підйом води на річках Прикарпаття

28 жовтня через прогнозовані опади на річках суббасейнів Пруту та Серету (Івано-Франківська, Чернівецька області) очікується поступовий підйом рівнів води на 0,2–0,5 м. Загрози негативних наслідків немає.

Погода у Києві

У середу, 28 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ – столиця відчує осіннє охолодження. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 3–8°, вдень 9–14°; у Києві вночі 6–8°, вдень 10–12°.

Погода на найближчі дні (28–30 жовтня)

Завтра дощі збережуться на заході та південному заході, у середу та четвер переміщуються на південь країни. Решта регіонів – без істотних опадів. Температура вночі 3–11°, вдень 7–15°, на півдні до 18°.

Нагадаємо, вчора дощі накрили захід та південь України, а на річках Прикарпаття розпочався підйом рівнів води. Детальніше – у прогнозі на 26 жовтня – 1 листопада 2026 року.