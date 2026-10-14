Значні дощі на сході та заморозки на заході: погода на 14 жовтня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють лише 11–13° тепла

У середу, 14 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями: на сході значні дощі та грози, на заході вночі заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарно з проясненнями. Вночі дощі на Лівобережжі, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях; вдень – на північному сході країни. У Сумській, Харківській та Полтавській областях упродовж доби значні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с.

Температура вночі на заході, у Житомирській та Вінницькій областях 1–6°, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°; вдень там 9–14°. На решті території вночі 5–10°, вдень 11–16°; на сході та південному сході – трохи тепліше: вночі 9–14°, вдень 17–22°.

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) за двома підставами: значний дощ у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також заморозки на поверхні ґрунту 0–3° вночі 14 жовтня у західних, Вінницькій та Житомирській областях і вночі 15 жовтня у північних, Вінницькій та Черкаській областях.

У середу, 14 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями, без опадів – проте холодно: вночі лише 6–8°. Вночі 15 жовтня по Київській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0–3° – жовтий рівень небезпечності, городина під загрозою. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура по Київській області вночі 5–10°, вдень 11–16°; у Києві вночі 6–8°, вдень 11–13°.

Нагадаємо, на початку жовтня Україна ще насолоджувалася незвично теплою погодою до 24° – справжнім «бабиним літом». Тепер жовтень заявляє про себе в повну силу: дощі, похолодання та заморозки. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 12 – 18 жовтня 2026 року.