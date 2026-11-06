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Львівщину засипає першим снігом: синоптики попередили про похолодання в Україні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Львівщину засипає першим снігом: синоптики попередили про похолодання в Україні
Перший сніг вкрив Стрийщину та гірськолижний курорт «Плай» на Львівщині
Фото: скриншот із відео Telegram-каналу

У суботу, 7 листопада, сніг прогнозують і в інших регіонах країни

На Львівщині 6 листопада випав перший сніг. Засніжені краєвиди зафіксували на Стрийщині, зокрема на гірськолижному курорті «Плай», а також у Славському. Відео зимової погоди поширюють місцеві Telegram-канали, повідомляє «Главком».

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За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 6 листопада погоду в області визначає атмосферний фронт із півночі. У гірських районах очікуються дощі з мокрим снігом, а температура повітря вдень становитиме від 4 до 9 градусів тепла.

Вночі температура в області могла опускатися до 4 градусів морозу. Синоптики також попереджали про туман та ожеледицю на окремих ділянках доріг.

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, похолодання охопить більшість регіонів України вже найближчими днями.

У п'ятницю, 6 листопада, невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, прогнозують у північних, східних і центральних областях. У Карпатах очікується невеликий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до 6 градусів тепла.

У суботу, 7 листопада, сніг можливий у більшості областей. За уточненим прогнозом синоптиків, уночі опади очікуються переважно за межами західних регіонів, а вдень – у центральних, південних та східних областях. На півдні та сході сніг місцями супроводжуватиметься дощем.

Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, у західних областях – від 1 до 6 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 0–6 градусів тепла.

У північних, центральних та східних регіонах синоптики попереджають про можливу ожеледицю.

У Києві в ніч проти 7 листопада також прогнозують невеликий мокрий сніг, однак удень істотних опадів не очікується. Температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла.

У неділю, 8 листопада, опади на території України припиняться. Вночі температура опускатиметься до 6 градусів морозу, вдень становитиме від 0 до 6 градусів тепла.

Водіям варто враховувати можливе утворення ожеледиці, особливо в нічні та ранкові години.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про похолодання в Україні протягом 2–8 листопада. За прогнозами синоптиків, із 4 листопада до країни почало надходити холодніше повітря. Наприкінці тижня у Карпатах та на північному сході країни прогнозували дощ із мокрим снігом.

Також «Главком» писав про перші заморозки та можливий мокрий сніг на Київщині. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, упродовж 3–7 листопада температура в столиці та області поступово знижуватиметься, а 6 листопада місцями очікувалися дощі з мокрим снігом.

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Теги: снігопад повітря відео погода

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