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В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 12°-14° тепла

Сьогодні, 13 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Дощі, в західних, східних, Житомирській, Вінницькій, вдень і Київській областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 9-14° тепла, на решті території вночі 5-10° тепла, на півдні та південному сході країни до 14°, вдень 12-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

Прогноз погоди на 13 жовтня
Прогноз погоди на 13 жовтня
Укргідрометцентр

У вівторок, 13 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 12-14°.

Як відомо, «Бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Про це розповіла Наталія Птуха – начальниця відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру.

Наталія Птуха зазначила, що спеціалісти Центру офіційно не використовують термін «бабине літо», це народна назва. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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