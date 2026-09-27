Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року

Температура залишатиметься в комфортних для початку осені межах

Останній тиждень вересня та перші дні жовтня в Україні будуть переважно теплими та сухими. На початку тижня дощі пройдуть на півдні та частково в центральних областях, тоді як на решті території істотних опадів не очікується. Температура вдень здебільшого триматиметься в межах +15°..+21°, а на півдні повітря прогріватиметься до +23°.

У перші дні жовтня опадів майже не прогнозують. Водночас ночі залишатимуться прохолодними – подекуди температура опускатиметься до +4°. Загалом початок жовтня буде комфортним, із температурою вдень до +23°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

28 вересня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°..+9°, вдень +16°..+20°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +8°..+13°, вдень +18°..+23°. Місцями помірний дощ.

На заході: вночі +4°..+9°, у Карпатах до +5°, вдень +16°..+20°. Без істотних опадів, місцями туман.

На сході: вночі +8°..+13°, вдень +16°..+21°. Вночі місцями дощ, вдень переважно сухо. Можливий сильний вітер.

У центрі: вночі +5°..+10°, вдень +16°..+21°. Переважно без опадів.

У Києві: вночі близько +10°, вдень +19°. Переважно сонячно, без істотних опадів.

29 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +17°..+22°. Дощі.

На заході: вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Переважно сухо, у Карпатах прохолодніше.

На сході: вночі +7°..+12°, вдень +15°..+20°. Переважно без опадів.

У центрі: вночі +6°..+11°, вдень +14°..+19°. Місцями дощ.

У Києві: вночі близько +8°..+11°, вдень +18°..+19°. Переважно сухо.

30 вересня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+20°. Без опадів.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +18°..+23°. Місцями дощ.

На заході: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+20°. Переважно сухо, у Карпатах прохолодніше.

На сході: вночі +7°..+12°, вдень +16°..+21°. Без істотних опадів.

У центрі: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+21°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько +8°..+10°, вдень +18°..+19°. Переважно хмарно, без істотних опадів.

1 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+19°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +19°..+23°. Сухо.

На заході: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+20°. Без істотних опадів.

На сході: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+21°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +5°..+10°, вдень +16°..+21°. Без опадів.

У Києві: вночі близько +8°, вдень +18°. Переважно хмарно, без істотних опадів.

2 жовтня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+19°. Без істотних опадів.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +19°..+23°. Переважно сухо.

На заході: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+19°. Місцями хмарно.

На сході: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+21°. Без істотних опадів.

У центрі: вночі +5°..+10°, вдень +15°..+21°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько +7°, вдень +17°. Переважно хмарно, без істотних опадів.

3 жовтня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+19°. Переважно сухо.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +19°..+23°. Без істотних опадів.

На заході: вночі +4°..+9°, вдень +15°..+19°. Переважно сухо.

На сході: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+21°. Без істотних опадів.

У центрі: вночі +5°..+10°, вдень +15°..+21°. Переважно сухо.

У Києві: вночі близько +7°, вдень +16°..+18°. Хмарно, без істотних опадів.

4 жовтня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі +5°..+10°, вдень +15°..+19°. Переважно без опадів.

На півдні: вночі +10°..+15°, вдень +19°..+23°. Переважно сухо.

На заході: вночі +5°..+10°, вдень +15°..+20°. Без істотних опадів.

На сході: вночі +6°..+11°, вдень +16°..+21°. Переважно сухо.

У центрі: вночі +5°..+10°, вдень +15°..+21°. Місцями хмарно, без істотних опадів.

У Києві: вночі близько +8°, вдень +17°..+19°. Переважно сонячно та сухо.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».