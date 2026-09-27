В Україні сухо і тепло, на сході місцями дощ: погода на 27 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 18–20° тепла

У неділю, 27 вересня, в Україні переважно без опадів і тепло – лише на сході та південному сході місцями короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с – свіжий, але без різкої прохолоди. Температура вночі 6–11°, на південному сході до 15°; вдень 16–21°. У Карпатах – по-осінньому холодно: вночі 0–5°, вдень 10–15°.

У неділю, 27 вересня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця проведе останній день вихідних у сухій і комфортній погоді. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 6–11°, вдень 16–21°; у Києві вночі близько 10°, вдень 18–20°.

Нагадаємо, цього тижня Україна пережила різке осіннє похолодання та значні дощі, після яких вихідні порадували сухою й теплою погодою. Детальніше про прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 21–27 вересня 2026 року.