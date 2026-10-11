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В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 21°-23° тепла

Сьогодні, 11 жовтня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°, вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

Прогноз погоди на 11 жовтня
Прогноз погоди на 11 жовтня
Укргідрометцентр

У неділю, 11 жовтня, у Києві та області впродовж доби спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Вдень синоптики прогнозують дощову погоду. Швидкість вітру коливатиметься в межах 7-12 м/с. Попри опади, температурні показники залишатимуться високими.

У Києві вночі 8-10°, а вдень стовпчики піднімуться до 21-23°. У районах Київської області вночі очікується 6°-11°, тоді як удень повітря прогріється в межах 19-24°.

Як відомо, «Бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Про це розповіла Наталія Птуха – начальниця відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру.

Наталія Птуха зазначила, що спеціалісти Центру офіційно не використовують термін «бабине літо», це народна назва. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди дощ

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