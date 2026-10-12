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В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 13°-15° тепла

Сьогодні, 12 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями значний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості північних, Вінницькій, вночі і в західних, вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні (у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі), на решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західних та північних областях - північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, (на крайньому заході 3-8° тепла), вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17° тепла, на решті території 18-23°.

Прогноз погоди на 12 жовтня
Прогноз погоди на 12 жовтня
Укргідрометцентр

У понеділок, 12 жовтня, у Києві хмарно з проясненнями. Помірний, вночі місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 12-17°, у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°.

Як відомо, цей тиждень в Україні розпочнеться з дощів і поступового похолодання. У понеділок, 12 жовтня, опади охоплять більшість областей, за винятком частини південних і східних регіонів. Із вівторка температура почне знижуватися, найвідчутніше – на заході країни, де вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до +1°…+6°. У середині тижня очікується відносно спокійна погода, переважно без опадів, а ближче до вихідних дощі можуть повернутися. Найпрохолодніше буде в західних областях, тоді як на півдні ще збережеться відносне тепло. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ погода

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