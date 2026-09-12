У трьох областях України оголошено І рівень небезпечності через дощі

Попередження синоптиків стосується Черкаської, Кіровоградської та Одеської областей

У неділю, 13 вересня, у трьох областях України очікуються значні дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Через значні опади там оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

13 вересня температура повітря в Україні помітно відрізнятиметься залежно від регіону. На заході вдень переважно прогнозують +14…+20°, у центральних областях – близько +14…+19°. Значно тепліше буде на південному сході: у Дніпрі повітря прогріється до +26…+28°, у Донецьку – до +27…+29°. На Луганщині прогнозується сонячна погода та до +28…+30°.

Нагадаємо, на початку серпня в Україні було зафіксовано низку нових температурних рекордів. 6 серпня у деяких регіонах показники перевищили попередні максимуми для цього дня на 0,7–4,3°C. Найспекотніше було у Києві та Рівному, де температура сягнула +39°C. Температурні рекорди фіксували й 5 серпня. Зокрема, у Маневичах стовпчики термометрів піднялися до +38,8°C, що стало абсолютним максимумом за весь період спостережень.

Вже наприкінці серпня в Карпатах уже зафіксували перший приморозок. Уранці 29 серпня в селі Верхній Яловець Чернівецької області, розташованому на висоті 980 м над рівнем моря, температура повітря опустилася до 0°C, а трава вкрилася інеєм.

Крім цього, кліматологи спрогнозували, якою буде осінь в Україні. У вересні температура загалом відповідатиме кліматичній нормі, хоча погода протягом сезону буде нестійкою.

У жовтні прогнозують часті зміни погоди, дощі та поривчастий вітер. У другій половині місяця вночі вже регулярно можливі заморозки. Листопад натомість може виявитися на 0,5–1,3°C теплішим за кліматичну норму, водночас кількість опадів, імовірно, зросте.