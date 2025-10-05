5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 5 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 жовтня в Україні цього дня припадає День територіальної оборони України. У світі відзначають Всесвітній день вчителя та Міжнародний день проти проституції. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День територіальної оборони України

Це свято відзначається щорічно у першу неділю жовтня згідно з Указом Президента України. Воно присвячене визнанню значної ролі, яку відіграють Сили територіальної оборони ЗСУ у забезпеченні національної безпеки, підготовці громадян до захисту країни та посиленні обороноздатності в умовах повномасштабної агресії.

День вчителя 2025 в Україні

В незалежній Україні день освітянина офіційно почали відзначати в 1994 році після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України «Про День працівників освіти». Та ще задовго до цього дня працівники педагогічної сфери отримували почесті та вшановування як у світі, так і в самій Україні.

5 жовтня – офіційна дата Міжнародного дня вчителя. Саме цього дня в далекому 1966 році, в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій були розглянуті питання щодо статусу вчителів. На конференції було прийнято важливий документ, який увібрав до себе перелік постанов про підвищення статусу педагогів в інтересах якісної освіти. Вперше Всесвітній день вчителя відзначався 5 жовтня 1994-го року. До цього святкування приєдналося понад 100 країн по всьому світу. Всесвітній день вчителя зарахований до системи міжнародних днів Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день вчителя

Це професійне свято працівників освіти, засноване ЮНЕСКО у 1994 році на честь річниці підписання Рекомендації щодо становища вчителів. День присвячений висловленню подяки вчителям за їхній важливий внесок у розвиток суспільства та навчання майбутніх поколінь.

Міжнародний день проти проституції

Цей день відзначається, щоб підвищити обізнаність про шкоду та насильство, пов'язані з проституцією, а також підтримати жертв торгівлі людьми та сексуальної експлуатації.

Всесвітній день стомованих пацієнтів

Відзначається в першу суботу жовтня. Метою свята є підвищення обізнаності суспільства про стомованих пацієнтів, покращення якості їхнього життя та боротьба зі стигматизацією.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої мучениці Харитини

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини. Дівчина рано осиротіла і була вихована благочестивим християнином Клавдієм, який полюбив її як рідну доньку. Харитина вирішила присвятити своє життя служінню Богу, жила в цнотливості та проповідях, чим навернула багатьох до християнства. Під час переслідувань християн її схопили та піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від віри. Свята Харитина не зрадила Господа і прийняла мученицьку смерть у IV столітті, ставши символом незламної стійкості та віри.

Вважається, що до святої Харитини звертаються з молитвами про здоров'я, гармонію в родині та матеріальний добробут. Вона також є покровителькою рукоділля, ткацтва та шиття.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

На цибулі багато лушпиння – до морозної та суворої зими.

Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.

Якщо хмарно – у середині грудня будуть сильні морози.

На Харитину не радили робити освідчення в коханні та вирушати в далекі подорожі.

Історичні події

1143 рік – за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;

1594 рік – починається повстання під проводом Северина Наливайка;

1762 рік – у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка;

1933 рік – режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру «Березіль» за «націоналізм»;

1939 рік – закінчується польсько-німецька війна;

1941 рік – у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським;

2009 рік – виходить на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Єремей, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.