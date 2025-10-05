Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 5 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

5 жовтня в Україні цього дня припадає День територіальної оборони України. У світі відзначають Всесвітній день вчителя та Міжнародний день проти проституції. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 5 жовтня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День територіальної оборони України

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято відзначається щорічно у першу неділю жовтня згідно з Указом Президента України. Воно присвячене визнанню значної ролі, яку відіграють Сили територіальної оборони ЗСУ у забезпеченні національної безпеки, підготовці громадян до захисту країни та посиленні обороноздатності в умовах повномасштабної агресії.

День вчителя 2025 в Україні

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

В незалежній Україні день освітянина офіційно почали відзначати в 1994 році після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України «Про День працівників освіти». Та ще задовго до цього дня працівники педагогічної сфери отримували почесті та вшановування як у світі, так і в самій Україні.

5 жовтня – офіційна дата Міжнародного дня вчителя. Саме цього дня в далекому 1966 році, в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій були розглянуті питання щодо статусу вчителів. На конференції було прийнято важливий документ, який увібрав до себе перелік постанов про підвищення статусу педагогів в інтересах якісної освіти. Вперше Всесвітній день вчителя відзначався 5 жовтня 1994-го року. До цього святкування приєдналося понад 100 країн по всьому світу. Всесвітній день вчителя зарахований до системи міжнародних днів Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день вчителя

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це професійне свято працівників освіти, засноване ЮНЕСКО у 1994 році на честь річниці підписання Рекомендації щодо становища вчителів. День присвячений висловленню подяки вчителям за їхній важливий внесок у розвиток суспільства та навчання майбутніх поколінь.

Міжнародний день проти проституції

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Цей день відзначається, щоб підвищити обізнаність про шкоду та насильство, пов'язані з проституцією, а також підтримати жертв торгівлі людьми та сексуальної експлуатації.

Всесвітній день стомованих пацієнтів

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Відзначається в першу суботу жовтня. Метою свята є підвищення обізнаності суспільства про стомованих пацієнтів, покращення якості їхнього життя та боротьба зі стигматизацією.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої мучениці Харитини

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 6

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Харитини. Дівчина рано осиротіла і була вихована благочестивим християнином Клавдієм, який полюбив її як рідну доньку. Харитина вирішила присвятити своє життя служінню Богу, жила в цнотливості та проповідях, чим навернула багатьох до християнства. Під час переслідувань християн її схопили та піддали жорстоким тортурам, вимагаючи відректися від віри. Свята Харитина не зрадила Господа і прийняла мученицьку смерть у IV столітті, ставши символом незламної стійкості та віри.

Вважається, що до святої Харитини звертаються з молитвами про здоров'я, гармонію в родині та матеріальний добробут. Вона також є покровителькою рукоділля, ткацтва та шиття.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • На цибулі багато лушпиння – до морозної та суворої зими.
  • Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.
  • Якщо хмарно – у середині грудня будуть сильні морози.
  • На Харитину не радили робити освідчення в коханні та вирушати в далекі подорожі.

Історичні події

  • 1143 рік – за Саморським договором Леонське королівство визнає Португалію королівством;
  • 1594 рік – починається повстання під проводом Северина Наливайка;
  • 1762 рік – у віденському Бурґтеатрі відбувається прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка;
  • 1933 рік – режисера Леся Курбаса звільняють з харківського театру «Березіль» за «націоналізм»;
  • 1939 рік – закінчується польсько-німецька війна;
  • 1941 рік – у Києві утворюють Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським;
  • 2009 рік – виходить на екрани України фільм «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Іменини

День ангела святкують: Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Єремей, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У народі Різдво Пресвятої Богородиці називають другою Пречистою
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
7 вересня, 05:00
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 вересня 2025: традиції та молитва
11 вересня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 вересня 2025: традиції та молитва
13 вересня, 22:00
Цьогоріч Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
16 вересня, 08:40
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
30 вересня, 21:30
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на жовтень 2025: дати нового та повного Місяця
30 вересня, 23:00
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня, 00:00

Суспільство

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Росіяни обстріляли Херсон: є поранений
Росіяни обстріляли Херсон: є поранений
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
На Донеччині дівчина сім років жила у квартирі з тілом своєї сестри
На Донеччині дівчина сім років жила у квартирі з тілом своєї сестри
Індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина
Індійське серце вісім років б’ється у грудях черкащанина

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua