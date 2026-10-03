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Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року

glavcom.ua
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Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року
Вночі в частині областей очікуються заморозки – на Прикарпатті оголошено помаранчевий рівень небезпеки
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16–18° тепла

У суботу, 3 жовтня, в Україні без опадів і тепло вдень, проте вночі знову очікуються заморозки – на Прикарпатті оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів не прогнозується – суха й приємна осіння погода. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 1–6°, заморозки на поверхні ґрунту; вдень 14–19°.

Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року фото 1

Небезпека через заморозки

Вночі 3 та 4 жовтня на Прикарпатті очікуються заморозки в повітрі 0–3° – оголошено помаранчевий рівень небезпеки (II рівень). Вночі 3 жовтня по всій Україні, вночі 4 жовтня на Правобережжі – заморозки на поверхні ґрунту 0–3°, жовтий рівень небезпеки (I рівень). На Київщині вночі 3–4 жовтня також заморозки на поверхні ґрунту 0–3°. Синоптики попереджають: погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Заморозки та туман на вихідних: погода в Україні на 3 жовтня 2026 року фото 2

У суботу, 3 жовтня, у Києві хмарність мінлива, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 1–6°, заморозки на поверхні ґрунту 0–3°; вдень 14–19°. У Києві вночі 4–6°, вдень 16–18°. 

Погода на вихідні

У наступні три доби без опадів. Температура вночі 1–7°, найближчої ночі по всій Україні, у неділю на Правобережжі – заморозки на поверхні ґрунту, 3 та 4 жовтня на Прикарпатті й у повітрі 0–3°. Вдень 14–21° тепла.

Нагадаємо, вчора по Київській області вже фіксували заморозки на поверхні ґрунту – жовтень одразу заявив про себе.Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року.

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Теги: прогноз погоди погода Укргідрометцентр

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