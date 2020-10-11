В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі, – МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі

Зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжо, зазначив Ляшко

Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус Covid-19.

Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим», – сказав він.

Як пояснив головний санлікар, «простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру».

«У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації», – повідомив Ляшко.