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    В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі, – МОЗ

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    В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі - В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі, – МОЗ
    В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі

    Зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжо, зазначив Ляшко

    Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус Covid-19.

    Про це розповів в ефірі телеканалу «Україна 24» заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим», – сказав він.

    Як пояснив головний санлікар, «простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру».

    «У нас зараз вже є повний кошторис і наявне обладнання, ліжка на укомплектування тимчасового госпіталю на 500 ліжок. Зараз ми визначили локації, де це може бути пріоритетним, які, я думаю, найближчим часом будуть розгортатись, якщо не буде стабілізації епідемічної ситуації», – повідомив Ляшко.

    здоров'я лікар госпіталь коронавірус Віктор Ляшко
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