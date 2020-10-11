Засновник Telegram розповів про секрети збереження молодості



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Павло Дуров розповів про секрети збереження молодості

Головні секрети молодості Дурова полягають в скороченні споживання алкоголю і інших речовин, що викликають звикання

Засновник Telegram Павло Дуров в свій день народження поділився з підписниками правилами, яких слід дотримуватися для збереження молодості.

Пост з семи пунктів він опублікував в своєму Telegram-каналі.

За словами Дурова, головні секрети молодості полягають в скороченні споживання алкоголю і інших речовин, що викликають звикання, а також в здоровий сон протягом робочого тижня, фізичних навантаженнях і помірному споживанні їжі.

Сам засновник Telegram їсть раз або два рази на день і вважає, що три і більше прийомів їжі - погана звичка. Відмовитися, за його словами, слід і від м'яса, замінивши його морепродуктами.

Він також зазначив, що допомагає виглядати молодше мінімізація стресів і життя на самоті, яку він розуміє як відмова від хворих соціальних норм і незалежність особистого життя.

Раніше Павло Дуров назвав свої улюблені аніме, розповівши, що з дитинства дивиться японську анімацію. Він до цих пір пам'ятає Кеншіро - персонажа популярної японської манги «Кулак Полярної зірки», аніме-серіали «Код Гіасс» і «Зошит смерті».

Розробник Telegram Павло Дуров вирішив відмовитися від їжі, аби вигадати нові ідеї для покращення месенджеру.