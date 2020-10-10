Трамп вперше після повернення з лікарні вийшов на публіку



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Трамп вийшов на балкон Білого дому, щоб виступити перед своїми прихильниками

Попри діагностований коронавірус, на балконі американський президент перебував без маски

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше після повернення з лікарні, де він лікувався від Covid–19, вийшов на публіку.

Трансляцію виступу вела пресслужба Білого дому в Twitter.

Трамп вийшов на балкон Білого дому, щоб виступити перед своїми прихильниками.

Попри діагностований коронавірус, на балконі американський президент перебував без маски.

Результати його останнього тесту на коронавірус ще не були опубліковані.

«Хочу сказати, що почуваю себе чудово. Дякую всім за ваші молитви», – наголосив він.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

За словами американського президента, днями він здав черговий тест на коронавірус, проте його результати поки не відомі.

8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid–19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.