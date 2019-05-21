Супрун полетіла з України і пояснила, чому



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Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун Фото: Укрінформ

За її словами, вона вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров‘я, вона додала, що не боїться і не відмовляється далі працювати

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відбула з України до Женеви для участі в асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров‘я, що проходить з 20 по 28 травня. Про це вона повідомила у коментарі «Укрінформу».

«Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблею Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Я не боюся і не відмовляюся далі працювати. Хтось має нагадати світові про те, що Росія залишається ворогом. А ми переможемо. Бо ми українці», - підкреслила Супрун.

Як повідомляє ВООЗ, із 20 по 28 травня в Женеві проходить 72-а сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Раніше було оприлюднено відео, як Супрун у понеділок, 20 травня, незабаром після інавгурації президента Володимира Зеленського, проходить реєстрацію на франкфуртський рейс в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, у лютому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

До слова, у команді Володимира Зеленського раніше дали зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрунна посаду голови МОЗ надалі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів у ході інавгураційної промови у Верховній Раді.

«Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже: «Ми нічого не зможемо зробити». Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про Україну», - сказав Зеленський.

Перед цим він зацитував слова 40-го президента США Рональда Рейгана про те, що уряд - це і є проблема.

Новобраний президент заявив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання.

Як повідомлялось, найімовірніше датою проведення дострокових виборів до Верховної Ради буде названо 14 липня 2019 року.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Як повідомлялось, міністр оборони України Степан Полторак написав заяву про звільнення. Свою заяву Полторак написав на ім'я нового президента України - Володимира Зеленського.

Раніше стало відомо, що керівник Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.