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    До Києва повертається спека. Коли очікувати стрибка температури

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    Температура повітря в Києві знову підніметься вище 30 градусів - До Києва повертається спека. Коли очікувати стрибка температури
    Температура повітря в Києві знову підніметься вище 30 градусів
    Фото з відкритих джерел

    У четвер у столиці дощитиме

    У столиці в четвер, 26 серпня, очікується дощова погода. Завтра в Києві температура повітря вдень становитиме до 20 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19 градусів», – написала вона.

    Проте, прохолодна погода протримається в Києві недовго. Діденко прогнозує, що «в найближчі неділю-понеділок стрибне у Києві до +30+33 градусів».

    Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження у семи областях.

    Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень. За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

    Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

    Раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека повітря дощ Наталка Діденко
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    До Києва повертається спека. Коли очікувати стрибка температури