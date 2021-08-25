До Києва повертається спека. Коли очікувати стрибка температури

У четвер у столиці дощитиме

У столиці в четвер, 26 серпня, очікується дощова погода. Завтра в Києві температура повітря вдень становитиме до 20 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві завтра буде вогко та свіженько. Періодично дощ, можлива гроза, вдень передбачається близько +19 градусів», – написала вона.

Проте, прохолодна погода протримається в Києві недовго. Діденко прогнозує, що «в найближчі неділю-понеділок стрибне у Києві до +30+33 градусів».

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження у семи областях.

Раніше народний синоптик спрогнозував, яким буде вересень. За його словами, осінь почнеться теплом і перші 10 днів вересня в Україні триматиметься майже літня погода, а у другій декаді можливі невеликі дощі.

Також нагадаємо, що у вересні буде дві сильні магнітні бурі: коли та як захиститися.

Раніше Леонід Горбань розповів, що в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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