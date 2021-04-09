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    В Україні легалізували медичний канабіс: які препарати тепер доступні

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    Медичний канабіс&nbsp;&ndash; це лікарський засіб, який має знеболювальний та протисудомний ефекти - В Україні легалізували медичний канабіс: які препарати тепер доступні
    Медичний канабіс – це лікарський засіб, який має знеболювальний та протисудомний ефекти
    Фото з відкритих джерел

    Наразі в постанові зазначено два препарати на основі канабісу

    Кабінет міністрів України ухвалив рішення про легалізацію медичного канабісу. Відповідна постанова «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 7 квітня 2021 року № 324 опублікована на Урядовому порталі.

    «Доповнити список такими позиціями: «Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК), Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу)», – йдеться в документі.

    Примітку до списку доповнено абзацами такого змісту: «До речовини ізольованового канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються; обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів».

    «Набілон» застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти). А «Набіксімолс» («Сатівекс») – для зняття спазмів м’язів при розсіяному склерозі.

    За словами голови благодійної організації «100 %» життя Дмитра Шерембея, препарати які включені до цього переліку коштують дуже дорого – $2055 та $640 відповідно.

    За даними служби «Рейтинг», 70% українців схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих.

    Теги: медицина наркотики ліки
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