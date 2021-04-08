У Краматорську вилучили амфетаміну на 5 млн грн (фото, відео)

Двоє чоловіків 23 та 24 років збували психотропні речовини методом «закладок», повідомили в поліції

У Краматорську Донецької області правоохоронці вилучили близько п'яти кілограм амфетаміну, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України 8 квітня.

«Психотропна речовина призначалася для подальшого розповсюдження серед мешканців Краматорська. Незаконну діяльність організували двоє чоловіків. Вартість вилучених наркотиків за ціною «чорного» ринку сягає близько п’яти мільйонів гривень. Правоохоронці затримали фігурантів під час перевезення чергового «траншу» наркоречовини», – йдеться в повідомленні.

Над документуванням незаконної діяльності фігурантів працювали слідчі та оперативники поліції Краматорська спільно з працівниками Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.

«Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків 23 та 24 років, дотримуючись конспірації, збували психотропні речовини методом закладок. Окрім того, зловмисники розповсюджували наркотики по Донецькій області через телеграм-канал. Під час проведення оперативних заходів розшуковці отримали інформацію про отримання чергової партії незаконної речовини в особливо великих розмірах. Для викриття зловмисників було розгорнуто масштабну спецоперацію та прораховано комбінацію по їх затриманню», – додали правоохоронці.

7 квітня на трасі Слов’янськ-Краматорськ правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилися ділки. В результаті проведення огляду авто було вилучено пакунок з амфетаміном вагою близько п’яти кілограмів.

За попередньою інформацією, зловмисники везли наркотики з іншої області.

Заходи проводилися в межах кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах).

Чоловікам загрожує від 6 до 10 років позбавленням волі з конфіскацією майна. Триває слідство.