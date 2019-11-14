В Україні ліквідують Держгеокадастр



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Держгеокадастр буде позбавлений функцій контролю, а за контроль над землею відповідатиме місцева влада

Верховна Рада 14 листопада в першому читанні 272 голосами запустила ліквідацію Держгеокадастру, а також повернула в управління місцевим громадам держземлі за межами населених пунктів.

Законопроект передбачає, що Держгеокадастр буде позбавлений функцій контролю. Функція контролю за самовільне зайняття земель перейде до сільських, селищних і міських рад, за екологічні порушення - до Державної екологічної інспекції, інші функції - облдержадміністраціям.

Документ пропонує зобов'язати орендодавця повідомляти в письмовій формі цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення орендарю про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.

Дарувати землі дозволяється винятково особам першого та другого ступеня споріднення (подружжя, батьки, діти, брати, сестри та ін.). Заборонено внесення земельної ділянки в статутний капітал без згоди особи, яка має переважне право.

Законопроект передбачає, що під час отримання договорів про відчуження землі нотаріуси зобов'язані перевіряти дотримання переважного права, в разі продажу ділянки з порушенням цього права орендар може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав і зобов'язань покупця.

Передбачається, що контроль над дотриманням обмежень з концентрації земель здійснитиме Антимонопольний комітет. Планується впровадити систему збору та аналізу даних, а також моніторингу земельних відносин на основі даних Держреєстру майнових прав на нерухоме майно, Держземкадастру, системи електронних торгів.

Кабінет міністрів буде наділений повноваженнями забороняти придбання у власність земельних ділянок сільгосппризначення, розміщених ближче ніж 30 км до кордону України, юрособам, чий кінцевий бенефіціар є іноземцем або особам без громадянства.

Крім цього, пропонується надати можливість подавати заявку про внесення відомостей до кадастру в електронній формі. Документація із землеустрою буде перевірятися тільки на фінальному етапі під час внесення ділянки в держземкадастр. Органам місцевого самоврядування буде надано прямий доступ до кадастру. Крім того, буде передбачено спрощений порядок визначення меж громад, єдине - узгодження із суміжною громадою.

Документація із землеустрою та відомості про оцінки земель стануть публічними.

Нагадаємо, 13 листопада Верховною Радою закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

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