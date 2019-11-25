В Україні лютує антициклон: прогноз погоди на 25 листопада



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В Україні завдяки саме антициклону Quincу понеділок знову буде холодним

В Україні у понеділок, 25 листопада, буде холодно.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає. Бо антициклон Quincу й надалі блокуватиме атлантичні й середземноморські, західні та південно-західні, теплі та вологі, повітряні потоки. А в Україні завдяки саме антициклону Quincу понеділок знову буде холодним, мороз й далі гризтиме голу землю, цнотливий асфальт та наші носи й щоки. Найближчої ночі в Україні очікується -3-9 градусів, вдень від 3 морозу до 4 тепла», – повідомила синоптик.

На Заході та Півдні очікується вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів

«Істотні опади – навряд, хіба що в західних областях та на Вінниччині щось політає чи покапає несуттєве. Вітер південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви позалишаються, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов'ї. У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла», – додала Діденко.

За її словами на потепління та опади слід чекати з 28-го листопада.