Синоптик поділилася невтішним прогнозом на понеділок



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Мороз й далі гризтиме голу землю – синоптик

У понеділок в Україні збережеться морозна вітряна погода, обумовлена антициклоном Quincу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Для понеділка у мене поки теплих синоптичних новин немає. Бо антициклон Quincу й надалі блокуватиме атлантичні й середземноморські, західні та південно-західні, теплі та вологі, повітряні потоки. Щоправда, вологі циклони Luis на Балканах та в Італії, Mario недалеко від Ірландії та далекоатлантичний ex-Sebastien (видно чийсь ‘екс’ капостить), організовують дуже складну погоду в навколишніх країнах», – написала Діденко.

За її словами, в Україні завдяки саме антициклону Quincу понеділок буде холодним.

«Мороз й далі гризтиме голу землю, цнотливий асфальт та наші носи й щоки. Найближчої ночі в Україні очікується -3-9 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 4 тепла. На Заході та Півдні вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті до +6+10 градусів. Істотні опади – навряд, хіба що в західних областях та на Вінниччині щось політає чи покапає несуттєве», – прогнозує Діденко.

Також в Україні у понеділок очікується сильний вітер.

«Вітер очікується південно-східний, 5-12 м/с, ще якісь пориви позалишаються, щоб ми не забували насувати шапку на очі, а штормовий вітер ймовірний все ще в Приазов’ї. У Києві понеділок буде холодним та сухим. Вночі -5-7 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла», – зазначила Діденко.

За її словами на потепління та опади слід чекати з 28-го листопада.