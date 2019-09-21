Синоптики попередили про сильний вітер та заморозки



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Синоптики попереджають про сильний вітер

У неділю на сході України та в Карпатах очікуються сильні нічні заморозки, до -3°, у понеділок – заморозки на грунті.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Також синоптики попереджають про сильний вітер: 22 вересня в Україні, крім західних областей, сила поривів сягне 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).