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    Суспільство

    Синоптики попередили про сильний вітер та заморозки

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    Синоптики попередили про сильний вітер та заморозки

    Синоптики попереджають про сильний вітер

    У неділю на сході України та в Карпатах очікуються сильні нічні заморозки, до -3°, у понеділок – заморозки на грунті.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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    «22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Також синоптики попереджають про сильний вітер: 22 вересня в Україні, крім західних областей, сила поривів сягне 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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