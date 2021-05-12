Мери українських міст хочуть збільшити ціни на проїзд у транспорті. Що відомо

За минулий рік проїзд у транспорті суттєво подорожчав

Асоціація міст України вимагає від Кабміну фінансувати пільги на проїзд

Із 2016 року держава не виконує норму Конституції щодо компенсації витрат із місцевого бюджету, які виникли внаслідок рішень державної влади. Зокрема, не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті. У свої заяві Асоціація міст України закликала уряд виправити цю ситуацію.

«Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилась фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов’язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. Водночас, пільги, гарантовані державою, повинні передбачати собою стовідсоткове фінансування за рахунок коштів із державного бюджету», – йдеться в заяві.

В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підняти ціни.

«Органи місцевого самоврядування закликають уряд передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування пільг на проїзд та погасити борги за компенсацію в попередніх роках. У разі невиділення в державному бюджеті необхідних коштів, органи місцевого самоврядування будуть змушені підняти ціни на проїзд у громадському транспорті, щоби забезпечити стабільний транспортний зв’язок на територіях громад», – підкреслили в заяві.

Нагадаємо, проїзд у транспорті за рік суттєво подорожчав. Держстат оприлюднив інформацію про тарифи. Наголошується, що найбільше за проїзд у громадському транспорті платять кияни – 8 гривень за квиток. Далі йдуть Львівська (7 гривень) та Донецька області (6,8 гривні).

Починаючи з 3 березня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 киїнських маршрутних таксі.