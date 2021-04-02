Село наздоганяє місто: як в Україні розвивається мобільний інтернет

В Україні за трафіком мобільного інтернету сільські споживачі наздоганяють мешканців міст

Мешканці українських сіл майже не поступаються містянам за об’ємом споживання мобільного інтернету. Про це свідчать дані, оприлюднені компанією «Київстар».

За інформацією мобільного оператора, у селах, де з’явився 4G на частотах 900 МГц, у лютому 2021 року абоненти використовували понад 6400 мегабіт трафіку. Це на 95% більше у порівнянні з лютим 2020 року.

За цим показником селяни наблизилися до мешканців міст, які використовують у середньому близько 6900 мегабіт трафіку.

В Україні також має з'явитися 5G

Цього року в Україні також має відбутися тендер на 5G-частоти. Згідно з планом уряду, у жовтні 2021 року буде оголошено конкурс або тендер на видачу ліцензій з використанням системи мобільного зв’язку п’ятого покоління. Це відбудеться за умови конверсії радіочастот.

У грудні 2021 року будуть визначені переможці конкурсу або тендеру, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.